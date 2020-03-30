طريقة مبتكرة من جيلي لتسليم مفاتيح السيارات

بعد تفشي جائحة كورونا يبدو أن على جميع الشركات التأقلم مع الوضع الحالي، وبدورها لم تعلق شركة جيلي أنشطتها تماماً، إذ كشفت طريقتها المبتكرة لتسليم مفاتيح السيارات الجديدة في هذه الظروف.

وتعتمد جيلي على طائرات الدرون الصغيرة لأجل حمل المفتاح وتسليمه إلى العملاء الجديد، من الواضح أن ذلك سيضمن عدم لمس أي شخص مفتاح السيارة قبل وصوله للمالك الجديد، وبالتالي منع انتقال الفيروس من خلال المفاتيح وفقا لموقع «متوراتي».

ويظهر في إعلان جيلي آلية توصيل السيارات الجديدة في ظل أزمة كورونا، تقوم الشركة أولاً بتعقيم السيارات قبل توصيلها وتسليم المفتاح.