تعرف على سعر جاغوار E-Type الكلاسكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 04:24 مساء

حققت شركة Woodham Mortimer البريطانية المتخصصة في ترميم وصيانة سيارات السباق الكلاسيكية نجاحا يُضاف إلى رصيدها؛ إذ تمكنت من ترميم طراز من أبرز السيارات الكلاسيكية التابعة لماركة جاغوار، وهو طراز E-Type الذي عرف بلقب أسطورة الستينات.

حيث عُرف هذا الطراز من شركة جاغوار، بكونه واحدًا من أساطير سباقات السيارات خلال عام 1960، كما حققت به الشركة البريطانية العديد من الإنجازات في مختلف سباقات السيارات في ذلك الوقت.

وبحسب اللقطات الرسمية للطراز المُرمم التي نشرها موقع «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، ظهر طراز  E-Type بإطلالة مشرقة، وهيكل خارجي أنيق، وكأنه من إنتاج موديلات هذا العام.

إضافة إلى أن شركة Woodham Mortimer منحت النسخة المرممة من طراز E-Type محركًا رياضيًا قويًا، وهو نفس المُستخدم في سيارات فولكس فاغن من طراز «سبورت GT».

كما يعمل المحرك بـ 6 أسطوانات ويأتي بسعة 4.7 لتر، وينتج قوة تصل لـ400 حصان، مع ناقل سرعة مزود بـ5 سرعات، وتوفر شركة Woodham Mortimer النسخ المحدثة من طراز جاجوار E-Type بتكلفة تبدأ من سعر 384.000 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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