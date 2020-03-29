سحب سيارات أودي و بي إم دبليو لهذا السبب

قررت وزارة النقل الكورية الجنوبية استدعاء آلاف السيارات التابعة لشركات أودي وبي إم دبليو و6 شركات أخرى بسبب عيوب في التصنيع.

وبلغ عدد السيارات المستدعاة حوالي 39 ألف سيارة وذلك بسبب بعض عيوب التصنيع بعد شكاوى من العملاء والمستخدمين.

وبخلاف أودي وبي إم دبليو هناك 6 شركات أخرى وهي شيفروليه، جاغوار ولاند روفر، وفولفو، وهوندا وبورش، وجنرال موتور.

وتتنوع العيوب ما بين مشاكل في نظام مكابح الطوارئ المستقبل في سيارات فولفو، ومراقبة ضغط الإطارات في سيارة شيفروليه بولت الكهربائية، وكذلك مشاكل في ناقل الحركة في سيارة أودي.

واستجابت الشركات سريعا لوزارة النقل الكورية الجنوبية واستدعت السيارات وتعمل على إصلاح العيوب بها قبل أن تعيدها إلى العملاء في أسرع وقت ممكن.

وكانت شركة فولفو قد قامت بخطوة استباقية وقررت استدعاء أكثر من طراز بسبب مشكلة مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية.

ولكن أكدت شركة فولفو كذلك بأن نظام المكابح العادي يعمل بكفاءة مثالية ولم يصل لها أي شكوى منها، وهو ما يعني بأن وسائل الأمان التقليدية تعمل بنسبة 100%.

هذا المحتوى من تيربو العرب