تعرف على شكل ومميزات هيونداي النترا الرياضية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 11:11 صباحا

تبدو سيارة هيونداي النترا 2021 أنيقة ذات تصميم جريء، وزودت النسخة الجديدة بمحرك 2.0 لتر بقوة 147 حصانا وعزم دوران 179 نيوتن.متر، مع ناقل حركة CVT، وتخطط هيونداي لطرح نسخة N عالية الأداء للسيارة.

وظهرت صور توقعية لهيونداي N القادمة من كوريا، ونلاحظ على الفور ازدياد جراءة التصميم الخارجي مع مقدمة شرسة وفتحات هواء إضافية وجنوط سوداء كبيرة وجناح خلفي وأنبوبي عادم كبيرين من الكروم ومشتت هواء خلفي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

بالطبع هذه الصور التخيلية تظل مبدئية وقد يكون المنتج النهائي مختلفاً عنها، ولكن نعلم أن السيارة ستستخدم نفس محرك فوليستر N الرياضية سعة 2.0 لتر بشاحن تيربو وأربعة سلندرات بقوة 250 حصانا أو 275 حصانا عند اختيار حزمة الأداء.

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