صور تجسسية لـ«تويوتا ياريس» 2021

تعمل الصانعة اليابانية تويوتا لإضافة موديلين جديدين لعام 2021، هما ياريس كروس والثاني SUV صغيرة، مبنية على ياريس أيضاً.

وأظهرت صور تجسسية الـSUV الجديدة ستكون أصغر من C-HR ويمكن اعتبارها أصغر كروس أوفر في مجال تويوتا، مع تزويدها بمولد طاقة هجين ونظام دفع رباعي، وهو غير معتاد في هذه الفئة الصغيرة وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

إنتاج السيارة سيكون في مصنع تويوتا في Onnaing بفرنسا، وأكد نائب رئيس تويوتا في أوروبا أنها ليست مجرد «ياريس بنظام تعليق مرتفع»، بل الهدف هو تقديم SUV جديدة ومميزة بشخصية مستقلة بذاتها.