معلومات لا تعرفها عن الوسائد الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:31 مساء

واحدة من خصائص وعوامل الأمن والسلامة في جميع الطرازات من جميع شركات صناعة السيارات، التي تكون ضمن أولوية هذه الشركات، أصبح يحيط بها الجدل من كل النواحي من قبل خبراء ورواد عالم السيارات.

البعض يرى أنها نعمة ووسيلة أمان مهمة للنجاة من الحوادث الخطيرة التي تلحق بعض السيارات، والبعض الآخر يراها نقمة ترفع معدلات الخطر في وجه قائدي وركاب السيارات.

وقبل أن نستعرض أسباب هذا الجدل، سنستعرض أولا طريقة عمل الوسائد الهوائية، والتي تعتمد على نفس التقنية في غالبية الطرازات.

تعمل الوسائد الهوائية من خلال مستشعرات وأجهزة حسية مثبتة فى جميع أنحاء السيارة، وعند تستشعر هذه الأجهزة حالات التصادم، في جزء من الثانية تعطي أوامر أوتوماتيكية لكمبيوتر السيارة لفتح الوسائد الهوائية، دون أي تدخل من السائق أو ركاب السيارة.

لماذا تثير الجدل بين مستخدمي السيارات؟

يبدأ الجدل من الحالات التي تفتح فيها الوسائد الهوائية بسبب حادث بسيط للغاية، أو حالات الحوادث الكبرى التي لا تفتح فيها الوسائد الهوائية، وفي كلتا الحالتين دار جدل واسع حول أهميتها.

ويرى بعض الخبراء أن هناك حوادث بسيطة لا تستدعي فتح الوسائد الهوائية وسيكون حزام الأمان كافيًا، وغالبًا ما يحدث ذلك عن سرعة 14 كيلو مترا في الساعة.

وأكد الخبراء أن الحذر واجب من هذه الأداة، بداية من تجنب جلوس الأطفال في المقعد الأمامي حتى لا تتسبب لهم في أضرار جسيمة.

كما أكد الخبراء أيضًا ضرورة الكشف الدوري على حالة الوسائد الهوائية، لمعرفة إن كانت صالحة أو تالفة، والكشف أيضًا على الأجهزة التقنية الحسية والمستشعرات وكمبيوتر السيارة لتفادي قدر الإمكان حدوث هذا الأمر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»