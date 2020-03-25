فولفو تسحب الموديلات الجديدة من سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:25 صباحا

قررت شركة فولفو السويدية الرائدة في صناعة السيارات لاستدعاء بعض موديلاتها الجديدة حول العالم كإجراء احترازي.

وقررت الشركة القيام بهذه الخطوة كإجراء اختياري لعملائها لتجنب أي مشاكل قد تحدث في المستقبل لهذه الموديلات.

وكشفت شركة فولفو سبب الاستدعاء قائلة بإن نظام المكابح العادي يعمل شكل مثالي ولكن الاستدعاء من أجل نظام المكابح الأوتوماتيكية للطوارئ والذي يرمز له بـAEB.

وتحدثت الشركة عن وجود بعض المشاكل في هذا النظام وهو ما استدعى فولفو لدعوة أصحاب بعض الموديلات للذهاب إلى الصيانة للتأكد من خلو هذه الطرازات من العيب.

وترغب فولفو في تجنب عملائها لمواقف قد لا يعمل فيها نظام الفرامل الأوتوماتيكي في حالات الطوارئ ولكنها شددت على أن استخدام الفرامل العادية سيعمل بالشكل المطلوب بنسبة 100%.

ورغم عدم وصول شركة فولفو لأي تقارير تتحدث عن وقوع حوادث لسياراتها بسبب هذا العيب ولكنها قررت القيام بخطوة استباقية واستدعاء الموديلات التي يوجد فيها هذه المشكلة.

ويشمل الاستدعاء موديلات «XC40» و«S60» و«V60» و«V60CC» و«XC60» و«CC90» و«XC90»، ويوجد عيب الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ في موديلات 2019 و2020 فقط.

وأعلنت شركة فولفو بأنها ستعمل على تواصل وكلائها مع العملاء المالكين لهذه الموديلات خلال عامي 2019 و2020 لتحديث برنامج الكمبيوتر المسؤول عن تشغيل نظام المكابح الآلي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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