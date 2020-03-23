سيارة هجينة من «بنتلي» أكثر فخامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 10:17 صباحا

تعتبر «بنتلي بنتايجا» من أفخم سيارات الـ «SUV» بالعالم، ومع ذلك تسعى العلامة البريطانية لتطوير «SUV» رائدة جديدة أعلى منها في المجال، لكنها ستكون هجينة.

بحسب مجلة Car and Driver، التي أجرت مقابلة صحفية مع رئيس «بنتلي»، أدريان هولمارك، حول قرار الشركة عدم تطوير خليفة لـ«مولسان»، وأن هذا سيعطي «بنتلي» فرصة للتعمق في مجال الـ SUV وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

«بنتلي» ببساطة غير مقتنعة أن خليفة «مولسان» ستحقق نجاحًا معقولًا في السوق مقارنة بسيارات الـ «SUV»، وقد أكد رئيس «بنتلي» تطوير موديل جديد كليًّا ليملأ فراغ «مولسان»، مع تلميحه بقوة لكونه «SUV»: «لنذكر أن الـ «SUV» مثل نحو نصف مبيعاتنا العام الماضي.. هي إشارة واضحة أن عملاءنا مهتمون بهذه الفئة بشكل رئيسي».

و أشار التقرير أن السيارة لن تكون كهربائية بالكامل، بل غالبًا هجينة بالقابس، ولكن لن نراها لأعوام طويلة، ربما 2025.

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