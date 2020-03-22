تعرف على مميزات «بي إم دبليو» الفئة السابعة

تطور «بي إم دبليو» فئة كهربائية بالكامل من الفئة السابعة القادمة لتكون النسخة الأقوى في الموديل.

ستأتي «بي إم دبليو» الفئة السابعة بفئة هجينة إلى جانب البنزين والديزل، وسيتم بناء جميع الفئات على نفس المنصة، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: «الجيل القادم للفئة السابعة سيأتي بأربعة خيارات للمحرك: بنزين وديزل وهجينة وكهربائية، وستكون الكهربائية أكثرها قوة».

وتشير التقارير إلى أن قوتها ستصل إلى 650 حصانًا، ومدى 700 كيلومتر مع بطارية 120 كيلوواط/ س وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

في الوقت الحالي تعتبر أقوى سيارة للفئة السابعة هي فئة M760i الرياضية بمحرك V12 ثنائي التيربو سعة 6.6 لتر بقوة 600 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/ متر، وتتسارع إلى 96 كلم/ س في 3.6 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 250 كلم/ س.