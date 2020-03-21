طرق تعقيم السيارة لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 04:57 مساء

يزيد انتشار فيروس «كورونا» في دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بهذا الوباء القاتل.

ومع تعامل كل العالم بجدية، نقدم لك نصائح مهمة لحماية سيارتك من تلوثها بفيروس «كورونا»، وهو الأمر الذي يحميك أنت وأسرتك من الإصابة بالعدوى أيضا.

تعامل بحذر
- القاعدة الأولى لحمايتك أنت وسيارتك من فيروس «كورونا» هو التعامل بحذر مع كل الأسطح المتسخة، خصوصا أن هذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة.

 القفازات
- القفازات ستحمي يديك من لمس أي أسطح بها فيروس «كورونا»، وعليك التخلص منها فور انتهاء رحلتك.

لا تنس قناع الوجه «الكمامة»
- قناع الوجه يحميك من استشناق الأتربة التي قد تكون محملة بالفيروس خلال رحلتك بالسيارة، وتذكر بأنه عليك تغيير هذا الواقي كل أربع ساعات.

استخدم الكحول للتطهير
- أثبت الكحول الإيثيلي فاعليته في قتل الفيروسات بما فيها فيروس «كورونا»، ولذلك عليك بتطهير سيارتك من الداخل والخارج.
ولكن عليك التأكد بأن الكحول مركز بنسبة تبدأ من 65% حتى يكون بالفاعلية المطلوبة.

طهر أجزاء السيارة
ولا تغفل عن تطهير سبعة أجزاء أساسية بشكل دوري في سيارتك، لتكون آمنة من فيروس «كورونا».

وهذه الأجزاء هي:
- مفتاح السيارة
- المقابض الداخلية والخارجية
- أزرار النوافذ الزجاجية
- مقصورة السيارة الأمامية
- أحزمة الأمان
- ناقل الحركة «الجير»
- حامل الأكواب

اغسل يديك بعد نهاية الرحلة
- بعد خروجك من السيارة وتخليك عن القفازات والكمامة اغسل يديك بالصابون لمدة 30 ثانية على الأقل، وهو ما ثبت علميا فاعليته لتنظيف اليدين في حالة التقاطها فيروس «كورونا».

اخرج فقط للضرورة
- الحل الأفضل لمواجهة هذا الفيروس هو البقاء في المنزل، ولذلك لا تخرج لقيادة سيارتك إلا في الضرورات القصوى لأمنك أنت وأسرتك.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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