«كيا» تطلق سورينتو 2021 في بث مباشر على «فيسبوك»

ألغى معرض جنيف في بداية شهر مارس، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وكشفت مجموعة عن «كيا» سيارتها سورينتو الجديدة 2021 من خلال بث مباشر على «فيسبوك».

جاءت السيارة بتصميم خارجي جديد ومختلف تمامًا عن الجيل الحالي.

خارجية السيارة أنيقة للغاية، في المقدمة شبكة تهوية «أنف النمر» مع مصابيح أمامية جديدة وزيادة في الطول تبلغ 10 مليمترات، أما من الخلف فحصلت على مصابيح خلفية رأسية مستوحاة من شقيقتها تيليورايد، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

داخلية كيا سورينتو 2021 حصلت على لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، مع شاشة لمس 10.25 إنش للمعلومات الترفيهية، وتم استخدام مواد ذات جودة عالية مع إضافة زخرفات معدنية وجلود أنيقة.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية ستأتي كيا سورينتو 2021 بعدة خيارات، تشمل محرك 2.2 لتر بقوة 198 حصانا، وعزم دوران 440 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة ثنائي الكلتش بـ8 سرعات، وفئة هجينة تجمع بين محرك تيربو 1.6 لتر و4 سلندرات، مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 227 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.