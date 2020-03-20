تحديثات فائقة من شيفروليه لترافيرس 2021

كشفت شيفروليه سيارتها ترافيرس 2021 بالتحديثات الجديدة بتصميم محدث ورائع.

الموديل الجديد من ترافيرس 2021 حصل على واجهة أمامية جديدة مع شبك معدل محاط بمصابيح LED قياسية جديدة وتتميز الآن بإشارات انعطاف مدمجة في المصابيح النهارية، مع مصد أمامي أكثر بروزاً، ويمتلك الطراز أيضاً مصابيح ضباب LED وتقليم كرومي محدث.

في حين تستمر التحسينات في الخلف، حيث حصلت ترافيرس الجديدة على مصابيح خلفية معاد تصميمها، تتصل مع بعضها بشريط كرومي، وفي مكان آخر، هناك أربعة تصاميم جديدة للعجلات وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

من المرجح حصول ترافيرس 2021 على محرك V6 سعة 3.6 لتر، والذي يولد قوة 310 أحصنة و360 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي المألوف بـ9 سرعات.