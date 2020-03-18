كم يبلغ سعر سيارة سباقات مرسيدس الجديدة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:37 صباحا

قامت الصانعة الألمانية بإزاحة الستار عن سيارتها مرسيدس «AMG GT4» بالتحديثات الجديدة.

من الخارج حصلت السيارة على غطاء محرك مختلف ومصابيح أمامية LED جديدة ستساعد في رؤية أفضل، لكن ركزت الصانعة على المواصفات الميكانيكية بشكل أكبر ورفع الأداء، مع مكابح جديدة حصلت على قنوات هوائية كربونية وفتحات تهوية أكبر حجمًا، وخطوط كبح أكبر وتحسين الحماية من الحرارة المرتفعة، من أجل رفع كفاءة تبريد المكابح ذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

تعتمد مرسيدس «GT4» قوتها من محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4 لتر يولد قوة 469 حصانًا وعزم دوران 630 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، فيما تتسارع إلى 100 كلم/ س في أقل من 4 ثوانٍ وتصل لسرعة قصوى تبلغ 250 كلم/ س.

ستبدأ أسعار مرسيدس «AMG GT4» من 209 ألف يورو .

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