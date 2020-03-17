«بي إم دبليو» توقف إنتاج 50% من هذه السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 02:21 مساء

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية الرائدة في صناعة السيارات قرارها الجريء بإيقاف إنتاج 50 من سياراتها التي تعتمد على أنظمة القوة التقليدية اعتبارًا من العام 2021.

ويأتي قرار «بي إم دبليو» من أجل التركيز بشكل أكبر على تطوير السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.

ولا تعد هذه هي المعلومات الوحيدة الصادرة عن الشركة الألمانية فقد كشفت أيضًا ارتفاع أرباحها في العام 2019، ذلك وفقًا لموقع متوراتي.

وحققت «بي إم دبليو» أرباحًا تجاوزت الـ100 مليار يورو للمرة الأولى في تاريخها، ولذلك فيبدو أن قرارها بالتحول للسيارات الهجينة والكهربائية مدروس بدقة وعناية.

وتعتزم «بي إم دبليو» أكبر انتقال في تاريخها خلال العام 2021 نحو المحركات الهجينة والكهربائية، ولكنها طمأنت في الوقت ذاته عشاق موديلاتها التقليدية.

وستقوم الشركة بتعديل بعض موديلاتها لتصبح هجينة مثلما فعلت في عدد من السيارات.

ويتوقع أن تستمر إصدارات i3 حتى العام 2024 على أقل تقدير، كما ستدشن الشركة موديل ix3 SUV في العام 2021 في أسواق أوروبا.
فيما كشفت «بي إم دبليو» عن I4 الاختبارية ليتم كشف تطوراته في العام المقبل، وكذلك ينتظر كثير من عشاق السياراة موديل iNext SUV والذي سيتم طرحه في العام المقبل.

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