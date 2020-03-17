عبارات تحذيرية بسيارتك لا تغفلها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 01:01 مساء

هناك بعض العبارات التحذيرية المكتوبة على بعض أجزاء السيارة يغفل عنها الكثير من الناس رغم أهميتها. ونوضح فيما يلي بعض أهم هذه العبارات وما تشير إليه:

خزان الوقود:
هناك عبارة تحذيرية موجودة على باب خزان الوقود نادرًا ما يقرأها البعض، وبها إرشادات مهمة جدًا للحفاظ على سلامة السيارة وقائدها.

فعلى باب خزان الوقود ستجد نوع الوقود الذي ينصح به لسيارتك، بالإضافة لتحذير من ترك هذا الباب مفتوحًا، وتحذير من ملء الخزان بشكل زائد عن المطلوب، مع ضرورة غلق الغطاء جيدًا بعد ملء الوقود.

فرن المحرك:
ستجد بأن هناك جملة تحذيريةعلى جزء من المحرك تسمى «الفرن» بسبب درجة ارتفاعها العالية جدًا.
ويقوم هذا الجزء بامتصاص العادم الناتج من عملية الاحتراق قبل أن يجمعه وينقله من المحرك إلى أنابيب العادم.

مروحة التبريد:
وظيفة مروحة التبريد هي دفع الهواء لتبريد الماء الموجود في السيارة من أجل خفض درجة حرارة المحرك.
وهناك علامة تحذيرية على سطح المروحة تحذر من وضع اليدين في هذه المنطقة في حالة عمل السيارة لأن ذلك قد يتسبب في إصابات خطيرة لليدين.

مضخة المياه:
مضخة المياة مصنوعة من المعدن سواء ألومنيوم أو نحاس وتعمل على تبريد الموتور ودائمًا ما يكتب تحذير على غطاء المضخة بعدم الاقتراب منها خاصة في حالة أن المحرك يعمل أو أنه لا يزال ساخنًا بسبب الارتفاع الشديد في درجة حرارة المياه والتي ربما تتسبب في حروق.
أبواب السيارة:
من أشهر العبارات التحذيرية في السيارة الموجودة على الأبواب خاصة التي تمتلك ميزة غلق الباب لأمان الأطفال.

وتطلب منك هذه العبارة تفعيل زر أمان الأطفال حتى لا يتمكنوا من فتح الأبواب من أنفسهم.

المرايا الجانبية:
هناك جملة مكتوبة على المرايات الجانبية بأنها لا تظهر الأجسام بحجمها الطبيعي وأن المسافات في الحقيقة أقرب مما تراه في المرآة.

الشماسة:
هي أداء لحجب أشعة الشمس عن العينين لتساعدك على القيادة بشكل أفضل في أوقات النهار.
وهناك عبارة تكتب على هذه الشماسة تطلب منك عدم وضع مقعد الأطفال في مقعد الراكب الأمامي بسبب إمكانية انطلاق الوسادة الهوائية في حالة الحوادث وهو ما سيعرض الطفل لخطورة كبيرة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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