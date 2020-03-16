صورة تشويقية لأيقونة رولز رويس الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:02 صباحا

طور علامة السيارات الفاخرة رولز رويس نسخة من داون، وها هي بدأت فعليًا بالتشويق لنسختها الجديدة.

وأهم ما يميز داون Silver Bullet حصولها على مقعدين بدلاً عن 4 مقاعد، بالمقابل سينصب التركيز على الراكبين اللذين سيحصلان على مساحات أوسع قليلاً وعلى كونسول أكثر فخامة. في نفس الوقت سيأتي المقطع الجانبي للسيارة بهوية رودستر ضخمة تحمل اسم Silver Bullet في المنتصف وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وتعكس داون Silver Bullet الحرية حسب رأي رولز رويس، وستقدم الشركة 50 نسخة من السيارة كمنتج نادر لهواة تجميع السيارات.

طالع: بالصور: «رولز رويس» مطرزة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»
عربى
وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية ...
ليبيا
وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الرئاسي» يطالب «المركزي» باستئناف بيع النقد الأجنبي بالرسم المعتمد