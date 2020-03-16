صورة تشويقية لأيقونة رولز رويس الخارقة

طور علامة السيارات الفاخرة رولز رويس نسخة من داون، وها هي بدأت فعليًا بالتشويق لنسختها الجديدة.

وأهم ما يميز داون Silver Bullet حصولها على مقعدين بدلاً عن 4 مقاعد، بالمقابل سينصب التركيز على الراكبين اللذين سيحصلان على مساحات أوسع قليلاً وعلى كونسول أكثر فخامة. في نفس الوقت سيأتي المقطع الجانبي للسيارة بهوية رودستر ضخمة تحمل اسم Silver Bullet في المنتصف وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وتعكس داون Silver Bullet الحرية حسب رأي رولز رويس، وستقدم الشركة 50 نسخة من السيارة كمنتج نادر لهواة تجميع السيارات.

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