رسميا شيفروليه تكشف ترافيرس 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:29 صباحا

كشفت «شيفروليه» سيارتها «ترافيرس 2021» بالتحديثات الجديدة بتصميم محدث ورائع.

الموديل الجديد من «ترافيرس 2021» حصل على واجهة أمامية جديدة مع شبك معدل محاط بمصابيح LED قياسية جديدة، وتتميز الآن بإشارات انعطاف مدمجة في المصابيح النهارية، مع مصد أمامي أكثر بروزًا، ويمتلك الطراز أيضًا مصابيح ضباب LED وتقليم كرومي محدث، في حين تستمر التحسينات في الخلف، حيث حصلت «ترافيرس» الجديدة على مصابيح خلفية معاد تصميمها، تتصل مع بعضها بشريط كرومي، وفي مكان آخر، هناك أربعة تصاميم جديدة للعجلات، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الداخلية حصلت على عدة خيارات من مقاعد جديدة ونظام ترفيهي محسن يدعم كلًا من «أندرويد أوتو اللاسلكي» و«آبل كاربلاي اللاسلكي»، وهناك تغييرات إضافية محدودة، لكن سقف Dual SkyScape يمتلك الآن مظلة كهربائية، وتشمل المزايا الأخرى شاشة معلومات السائق المتوفرة حديثًا قياس 8 بوصات، إضافة إلى عداد سرعة رقمي، من بين أمور أخرى.

من المرجح حصول «ترافيرس 2021» على محرك V6 سعة 3.6 لتر، الذي يولد قوة 310 أحصنة و360 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي المألوف بـ 9 سرعات.
 

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