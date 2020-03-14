دودج تطلق وحشا يتسم بالقوة والعدوانية

سيارة «Ram Reable TRX» تأتي بهيكل كبير مصمم ليوحي بالقوة والعدوانية (الإنترنت)

ستطلق دودج هذا العام إحدى أقوى مركباتها على الإطلاق، وهي تحفة ستجذب أنظار عشاق سيارات البيك آب الكبيرة.

ومن أكثر ما سيميز سيارة «Ram Reable TRX» هو هيكلها الكبير المصمم ليوحي بالقوة والعدوانية، وعجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

ومن النقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية، حسب «روسيا اليوم».

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ومثل كل سيارات دودج الحديثة حصلت هذه السيارة على قمرة آية في التطور، فيها أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وشاشات تعمل باللمس منها شاشة بمقاس 12 بوصة، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة والصوت، إضافة إلى أنظمة كهربائية خاصة للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها.

وسيمنح هذه السيارة القوة والرشاقة في الحركة محرك جبار بـ8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 700 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

