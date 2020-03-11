«مرسيدس» تستدعي أكثر من 9 آلاف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 04:46 مساء

كشفت تقارير، استدعاء شركة «مرسيدس» نحو 9765 سيارة من السوق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

جاء ذلك بعدما أعلنت المنظمة الصينية لتنظيم السوق استدعاء فرع الشركة في الصين، وكذلك شركة «بكين بنز أوتوموتيف» هذا العدد من السيارات لبعض العيوب فيها.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء يوم 26 مارس الجاري وتتضمن 5218 سيارة مستوردة تم تصنيعها خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 27 سبتمبر 2016.

كما تتضمن 4547 سيارة منتجة محليًّا في الفترة بين 1 يوليو من العام 2011 و19 فبراير العام 2017.

ويعد السبب الرئيسي للاستعداء وجود خطأ في برنامج وحدة الاتصالات، الذي قد يتسبب في اختلاف تاريخ ووقت نظام مكالمات الطوارئ عن التاريخ والوقت الفعلي، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة ملاك هذه السيارات للخطر.

وربما تتفاقم الأزمة إذا ما حدث هذا الخلل أثناء رغبة قائد السيارة في إجراء مكالمة طوارئ حقيقية لإنقاذ حياته أو حياة أحد الركاب.

وتعتزم «مرسيدس» بفحص وتحديث برنامج وحدة الاتصالات مجانًا لكل المتضررين من هذا الخطأ في مركباتهم للتخلص من أي أخطار قد تقع بسبب هذه المشكلة التقنية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر