«مرسيدس» تستدعي أكثر من 9 آلاف سيارة

كشفت تقارير، استدعاء شركة «مرسيدس» نحو 9765 سيارة من السوق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

جاء ذلك بعدما أعلنت المنظمة الصينية لتنظيم السوق استدعاء فرع الشركة في الصين، وكذلك شركة «بكين بنز أوتوموتيف» هذا العدد من السيارات لبعض العيوب فيها.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء يوم 26 مارس الجاري وتتضمن 5218 سيارة مستوردة تم تصنيعها خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 27 سبتمبر 2016.

كما تتضمن 4547 سيارة منتجة محليًّا في الفترة بين 1 يوليو من العام 2011 و19 فبراير العام 2017.

ويعد السبب الرئيسي للاستعداء وجود خطأ في برنامج وحدة الاتصالات، الذي قد يتسبب في اختلاف تاريخ ووقت نظام مكالمات الطوارئ عن التاريخ والوقت الفعلي، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة ملاك هذه السيارات للخطر.

وربما تتفاقم الأزمة إذا ما حدث هذا الخلل أثناء رغبة قائد السيارة في إجراء مكالمة طوارئ حقيقية لإنقاذ حياته أو حياة أحد الركاب.

وتعتزم «مرسيدس» بفحص وتحديث برنامج وحدة الاتصالات مجانًا لكل المتضررين من هذا الخطأ في مركباتهم للتخلص من أي أخطار قد تقع بسبب هذه المشكلة التقنية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»