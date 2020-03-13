صور مسربة جديدة لـ«فورد برونكو سبورت 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 09:36 صباحا

أظهرت صور مسربة سيارة «فورد برونكو سبورت 2021» دون تمويه قبل الكشف خلال العام الحالي.

تكشف الصور الـ«كروس أوفر» الأنيقة مع شبك أمامي يحمل الشعار، ويحيط بالشبك مصابيح أمامية دائرية، يبدو أن هذه الأخيرة تحصل على حلقات إضاءة LED، كما يمكننا أن نرى المصد الأمامي البلاستيكي مع مصابيح الضباب الصغيرة، كما يمتلك الموديل أيضًا خطافات جر ومنافذ هواء صغيرة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

بالرجوع إلى ما خلف الواجهة الأمامية سنلاحظ أولًا حصولها على زجاج أمامي زاوي، بالإضافة إلى السقف الداكن وخط الحزام المميز وفي الواجهة الخلفية تحصل السيارة على مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد وباب خلفي بتصميم محسن، كما تمتلك حروف BRONCO SPORT على الباب الخلفي، بالإضافة إلى مصد خلفي بسيط.

يذكر أن «فورد» كانت محتفظة بالتفاصيل حول «برونكو» الصغيرة، لكن من المتوقع أن تكون نسخة معدلة من «فورد إسكيب»، ونتيجة لذلك، فيمكن أن تحصل على خيارات محرك تشتمل على محرك إيكوبوست بثلاثة أسطوانات سعة 1.5 لتر الذي يولد قوة 180 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن/ متر، ويتوفر أيضًا محرك إيكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ، الذي يولد قوة 250 حصانًا، و372 نيوتن/ متر من عزم الدوران.
 

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