G-Class مرسيدس تتحول لكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:27 مساء

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة السيارات تحويل موديل G-Class إلى موديل كهربائي.

وتعد جي كلاس هي أحد أكثر السيارات من فئة SUV شهرة وفخامة، وتتميز السيارة بتصميمها الضخم والجذاب في آن واحد.

وأعلنت الشركة الألمانية أن موديل جي كلاس سيكون نسخة محافظة على البيئة مع الحفاظ على قوتها الكبيرة.

وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في مبيعات جي كلاس، إذ زاد انتشار السيارة بنسبة 60% بعدما سلمت مرسيدس 35 ألف نسخة من هذا الطراز لعملائها.

وحطمت جي كلاس الرقم القياسي في مبيعاتها الذي تم تسجيله في العام 2017 ببيع 22 ألف نسخة من السيارة.

واعتبرت شركة مرسيدس أن الانتقال لصناعة السيارات الكهربائية بمثابة السير على الطريق الصحيح.

وترغب مرسيدس في صنع موديلات كهربائية من جي كلاس حتى يستمر هذا الطراز العملاق في المقدمة.

يأتي ذلك بعدما ظهرت تقارير بأن مرسيدس تفكر في إيقاف إنتاج جي كلاس لتخفيض التكاليف، ولكن يبدو أن الشركة الألمانية أخذت قرارها بالاستفادة من شعبية ومبيعات هذا الطراز بتحويله إلى موديل كهربائي.

وتدخل شركة مرسيدس حقبة السيارات الكهربائية بشجاعة كبيرة خاصة وأنها كشفت عن موديل EQS الكهربائي بتصميمه الخرافي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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