رموز ناقل الحركة الأوتوماتيكي للمبتدئين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 03:03 مساء

يعتبر ناقل الحركة هو أحد أهم أجزاء السيارة والذي يكون بمثابة العقل المفكر الذي يعطي لها الأوامر لكي تتحرك حسب رغبة قائد المركبة.

وخلال مرحلة تعلم القيادة يجب أن تعرف كل ما يخص ناقل الحركة الأوتوماتيكي ومعاني الحروف الموجودة فيه ومتى يتم استخدامها.

فعند جلوسك خلف عجلة القيادة ستجد ناقل الحركة موجودا على وضع P، وهو الأصل عند إيقاف السيارة وركنها.

وعليك أن تعلم بأن السيارة إذا كانت متوقفة لا يمكن أن تعمل أو يدور المحرك إلا إذا كان ناقل الحركة يشير إلى حرف P أو حرف الـN.

وعند قيامك بتشغيل المحرك استعدادا للتحرك فيجب عليك الضغط على دواسة المكابح قبل استخدام ناقل الحركة، ويتكرر ذلك عند كل مرة ترغب في تحريكه.

ولتحريك السيارة للأمام يجب نقل عصا الحركة لحرف الـD ثم رفع القدم من دواسة المكابح حتى تتحرك السيارة مع الضغط على دواسة البنزين تدريجيا لتزيد سرعة السيارة.

وفي حالة الرغبة في ركن السيارة عليك أن تقوم بالضغط على دواسة الفرامل شيئا فشيئا حتى تتوقف السيارة ثم تنتقل إلى حرف الـP.

أما في حالة الرغبة في التوقف قليلا يمكنك الانتقال إلى حرف N مع رفع المكابح اليدوية.

وفيما يلي نشرح معنى الحروف المتواجدة بجانب ناقل الحركة لتفهم معناها ومهمة كل منها:
P وهي اختصار لكلمة Parking وتعني ركن السيارة.

D وهي اختصار لكلمة Drive وتعني وضع القيادة.

N وهي اختصار لكلمة Neutral وتعني الوضع الطبيعي للسيارة وهو وضع السكون.

R وهي اختصار كلمة Reverse وتعني الرجوع للخلف.

L1 وهي اختصار لكلمة Low Gear وتعني أنها أقل سرعة للفتيس مع أقوى عزم لتحريك السيارة في المطالع الوعرة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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