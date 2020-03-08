علامات تدل على مشكلة في المكابح احذرها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 04:14 مساء

تعرَّف على العلامات التي تدل على وجود خلل في مكابح السيارة، التي في حالة ظهور أي منها يجب الحذر والتوجه لمركز الصيانة فورًا لخطورتها على سلامة الركاب والسيارة بشكل عام.
ونستعرض فيما يلي ما جاء من علامات تنذر بوجود خلل في المكابح:

- اللمبة التحذيرية:
في حالة ظهور إضاءة لمبة تحذير المكابح في لوحة عدادات السيارة، فذلك يعني أن هناك خللًا مؤثرًا في المكابح.

- صوت احتكاك:
إذا سمعت أصوات احتكاك وضجيج عالية عند الضغط على دواسة المكابح، فذلك يعني أنها متآكلة وتحتاج إلى التغيير.

- اهتزاز دواسة المكابح:
إذا شعرت باهتزاز في دواسة المكابح عند الضغط عليها أو بانتفاضها عند استخدامها أو بصوت هواء عالٍ يصدر مع الضغط، فذلك يعني أن هناك خللًا يؤثر على قدرة عمل المكابح بشكل مثالي.

- انخفاض دواسة المكابح:
إذا حاولت استخدام دواسة المكابح ووجدتها منخفضة عن الارتفاع المعتاد عليه، فذلك يعني أن هناك خللًا فيها سيعطل قيام نظام المكابح بالشكل الأمثل وهو ما قد يعرضك للخطر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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