سيارة خارقة من أستون مارتن 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 03:43 مساء

أعلنت الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «أستون مارتن» عن أحدث طرازاتها التي ستعرف باسم «أستون مارتن سبيد ستير V12»، والمخصصة لأسواق عالم السيارات العام المقبل 2021.

ونشرت الشركة البريطانية مقطع فيديو وصورا ترويجية أولى للطراز الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وكشفت الشركة بالتزامن مع الإعلان عن السيارة الجديدة «أستون مارتن سبيد ستير V12» عن مواصفات وأسرار الأداء الخارق للمحرك.

حيث زود طراز أستون مارتن بمحرك هائل بسعة تصل إلى 5.2 لتر، يستطيع توليد قوة 700 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 753 نيوتن متر.

وبفضل هذا المحرك، تستطيع السيارة «أستون مارتن سبيد ستير V12» الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.

وأكدت الشركة البريطانية أنها لن تنتج من هذا الطراز سوى 88 نسخة فقط، بسعر يصل إلى 950 ألف دولار أمريكي للسيارة الواحدة.

وكان مقررًا أن يتم الكشف عن طراز «أستون مارتن سبيد ستير V12» من على منصة الشركة خلال فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات، إلا أن المعرض تم إلغاؤه خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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