تعرف إلى مميزات بورش 911

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 12:08 مساء

تم إزاحة الستار عن بورش سيارة 911 تيربو S موديل 2021 في حدث خاص، وتأتي السيارة بتحسينات كبيرة.

وتعتمد نسخ الكوبيه والكشف لـ911 تيربو S الجديدة على محرك 6 سلندرات تيربو مزدوج سعة 3.8 لتر، مع تحديثه لرفع قوته من 580 حصانا إلى 640 حصانا، وعزم الدوران من 750 نيوتن.متر في الموديل السابق إلى 800 نيوتن.متر، وتتسارع إلى 96 كم/س في 2.6 ثانية فحسب بسرعة قصوى 330 كم/س، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تم زيادة عرض السيارة لتحسين تجربة القيادة، مع وضع جناح خلفي أكبر حجما لزيادة قوة الدفع السفلية، بالإضافة إلى جنوط 20 إنشا في الأمام و21 إنشا في الخلف، ومكابح سيراميكية متطورة، وأحدث أنظمة التعليق الرياضية من بورش.

المقصورة الداخلية حصلت 911 تيربو S على جلود فاخرة وزخرفات كربونية بلمسات فضية خفيفة، مع مقاعد رياضية كهربائية بـ18 وضعية مختلفة.

وسيبدأ سعر بورش 911 تيربو S كوبيه 2021 من 203500 دولار، بينما نسخة الكشف تبدأ من 216300 دولار، وستفتح بورش باب الطلب على السيارة قريبا مع بدء التوصيل في نهاية 2020.
 

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