تعرف إلى شكل الفئة الخامسة من«بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 04:07 مساء

تقترب الصانعة الألمانية من تدشين سيارتها بي إم دبليو الفئة الخامسة 2021 بالتحديثات الجديدة.

سيكون التصميم الجديد عبارة عن مزيج من تحديثات الفئة السابعة مع G20 الفئة الثالثة، وهو ما يظهر إلى حد كبير في هذا التصميم التخيلي من موقع KKS Studio الكوري، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تتميز السيارة بشبك أمامي جديد، في حين سيتم تثبيت مصابيح أمامية جديدة أكبر قليلاً من ذي قبل، في حين أن منافذ الهواء تشبه الموجودة في الفئة الثالثة، ومن المحتمل أن تنفق بي إم دبليو الكثير من الأموال على تطوير المحركات، كما سيتم تقديم نسخة كهربائية بالكامل من الفئة الخامسة، ولكن في الوقت نفسه ستوفر نسخة هجينة أيضاً.

يذكر أن X5 وX6 حصلت على محرك ديزل جديد سعة 3 لترات، يوفر قوة 340 حصانا، في حين أن إصدار M550e الهجين يحصل على قوة 400 حصان، وهي قوة مناسبة بشكل كبير.
 

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