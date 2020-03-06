مرسيدس تستوحي «مايباخ 6 كابورليه» من عالم اليخوت

تتنافس كبرى شركات السيارات حول العالم وحتى الشركات الناشئة على ريادة عالم صناعة الطرازات الكهربائية، وتسعى جميع الشركات لتحويل خطوط إنتاجها كليًا لإنتاج الطرازات التي تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية، وهو تحدٍ كبير في ظل الظروف المناخية التي تواجه كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات مرسيدس عن أحدث نسخة من أيقونتها الشهيرة «مايباخ 6 كابورليه»، التي تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية لتوليد الحركة، وخلال السطور القليلة القادمة سنتحدث معا عن هذا الطراز وسنستعرض أبرز المميزات والمواصفات.

التصميم الخارجي:

يأتي طراز «مايباخ 6 كابورليه» بتصميم جذاب غير عادي وبطول يصل إلى 5.63 متر، بسقف مكشوف قابل للطي، وإطارات جذابة كلاسيكية التصميم بعض الشيء، بقياس كبير يصل إلى 24 إنشا.

ويعتبر تصميم طراز «مايباخ 6 كابورليه» مستوحى من تصميمات اليخوت الفاخرة، حيث زودت فن القلنسوة الممتدة إلى «ذيل القارب» المستدير الذي يتشابه كثيرًا مع أشكال اليخوت الفاخرة.

التصميم الداخلي:

من داخل قمرة القيادة لطراز «مايباخ 6 كابورليه»، سنجد المقصورة مغطاة باللون الأبيض، مع نظام إضاءة باللون الأزرق تجمع بتصميمها بين الفخامة والرقي، إلى جانب المقاعد المغطاة بأفخم أنواع الجلود البيضاء وأرضية خشبية رائعة، ولمسة عصرية من خلال الشاشة الزجاجية الرقمية مع عناصر تناظرية من العالم القديم.

هذا المحتوى من تيربو العرب