سيارة «HILUX» المعدلة بممتص صدمات أكبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 01:20 مساء

بات النموذج المعدل الأخير من سيارات تويوتا «HILUX» محط أنظار الكثيرين حول العالم، خاصة أنها أكثر مركبات الـ«بيك آب» انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن أكثر ما شد انتباه عشاق هذه السيارات في النموذج الجديد هو التعديلات التي طالت المظهر الخارجي ومنحته روح القوة والرياضية، إذ حصلت «GR HILUX» على ممتصات صدمات أكبر وأكثر بروزًا، حسب «روسيا اليوم».

وتزينت السيارة بعناصر من الفايبر المميز، وجاء غطاء المحرك ومحيط الإطارات والمصابيح باللون الأسود، كما أُدخلت خطوط من البلاستيك الأحمر حول مصابيح الضباب وبعض عناصر الهيكل.

ودخل على تصميم المركبة أيضًا عديد الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون، إذ تزين به الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وواجهة القيادة من الداخل وحتى الأبواب.

كما حصلت «GR HILUX» على إطارات وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من السير على الرمال والطرق الوعرة والمساحات المكسوة بالثلوج أو الأوحال، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.

أما مقصورتها فجاءت بصفين من المقاعد المخصصة لخمسة أشخاص، يمكن التحكم بتدفئتها وتبريدها عبر نظام كهربائي، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة.

وتعمل النسخ العادية من هذه السيارة بمحرك «turbo diesel» بسعة 2.8 ليتر، يستهلك 8 لترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـست مراحل، كما توجد نماذج أقوى منها بمحركات بسعة 4 لترات.

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