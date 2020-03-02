«فولكس فاغن» تطلق الطراز الكهربائي الخارق

الطراز الجديد من «ID» سيعتمد كليًّا على الطاقة الكهربائية النظيفة (أرشيفية: الإنترنت)

في إطار خطتها الكبيرة للسيطرة على الأسواق العالمية للسيارات الكهربائية، أعلنت المجموعة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «فولكس فاغن» النسخة الجديدة الرياضية من عائلة «ID».

وكشفت الشركة الألمانية أن الطراز الجديد من «ID» سيعتمد كليًّا على الطاقة الكهربائية النظيفة في توليد الحركة، لتنضم السيارة إلى أسطول سيارات كهربائية كبير من «فولكس فاغن».

وكشفت تقارير اقتصادية متخصصة في أخبار عالم السيارات أن الهدف وراء طرح هذا الطراز الخارق من عائلة«ID» ، يأتي للمنافسة بقوة على نسبة المبيعات أمام طرازت كهربائية أخرى مميزة، مثل طراز بورش تايكان وطراز موديل «X» من الشركة الأميركية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأوضحت التقارير أن في حالة نجاح هذا الطراز من المجموعة الألمانية، سيخطف الأنظار من على طراز شركة أودي الكهربائي المنتظر «أودي TT».

وتأتي النسخة الجديدة من عائلة «ID» بتصميم رياضي جذاب كوبيه، وسيأتي مزودًا ببابين فقط، وأوضحت الشركة أن التصميم مستوحى من الطراز الشهير للشركة «بلو سبورت» موديل العام الماضي 2019.