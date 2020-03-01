تعرف على شعار «كيا» الجديد

أعلن رئيس الشركة الكورية الجنوبية العريقة لصناعة السيارات «كيا» أن الإدارة بصدد إعلان الشعار الجديد للعلامة التجارية الشهيرة.

وأكد رئيس الشركة، بارك هان وو، أن الاستراتيجية المعتمدة في تغيير شعار «كيا» تسير في خطوات ثابتة، وسيتم إعلانها رسميًّا قبل نهاية العام الجاري 2020.

وألمح بارك هان وو إلى أن الشعار الجديد لـ«كيا» سيكون قريبًا للغاية من الشعار الذي ظهر على أحد الطرازات الاختبارية التي سبق أن كشفتها الشركة الكورية.

وأوضح بارك هان وو أن التصميم الجديد للشعار سيكون جاهزًا وحاضرًا على جميع الطرازات الجديدة التي سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2020.

وبعد لقاء رئيس «كيا» الصحفي بدقائق، نشرت كبرى مواقع السيارات العالمية التصميم الأقرب الذي سيعبر عن طموحات الشركة.

كما نشرت هذه المواقع الصور الأولى للطراز الكهربائي الاختباري الهجين، الذي جاءت إطلالته الأولى خلال معرض جنيف الدولي للسيارات مطلع العام 2019.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»