تعرف على شعار «كيا» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 01:51 مساء

أعلن رئيس الشركة الكورية الجنوبية العريقة لصناعة السيارات «كيا» أن الإدارة بصدد إعلان الشعار الجديد للعلامة التجارية الشهيرة.

وأكد رئيس الشركة، بارك هان وو، أن الاستراتيجية المعتمدة في تغيير شعار «كيا» تسير في خطوات ثابتة، وسيتم إعلانها رسميًّا قبل نهاية العام الجاري 2020.

وألمح بارك هان وو إلى أن الشعار الجديد لـ«كيا» سيكون قريبًا للغاية من الشعار الذي ظهر على أحد الطرازات الاختبارية التي سبق أن كشفتها الشركة الكورية.

وأوضح بارك هان وو أن التصميم الجديد للشعار سيكون جاهزًا وحاضرًا على جميع الطرازات الجديدة التي سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2020.

وبعد لقاء رئيس «كيا» الصحفي بدقائق، نشرت كبرى مواقع السيارات العالمية التصميم الأقرب الذي سيعبر عن طموحات الشركة.

كما نشرت هذه المواقع الصور الأولى للطراز الكهربائي الاختباري الهجين، الذي جاءت إطلالته الأولى خلال معرض جنيف الدولي للسيارات مطلع العام 2019.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي