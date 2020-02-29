عطل مفاجئ يجبر «جينيسيس» على استدعاء 800 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 01:59 مساء

طلبت وزارة النقل الكورية استدعاء نحو 823 سيارة من موديل جينيسيس GV80، بسبب عطل في برمجة الطراز يؤدي إلى العودة للخلف بشكل مفاجئ ودون إعطاء السيارة الأمر بذلك.

ويأتي هذا العطل بمثابة ضربة قوية لعلامة «جينيسيس» التجارية التي أعلنت عن موديل GV80 منذ شهر ونصف فقط.

وحصلت السيارة على استدعاءات بالفعل وهو ما سيؤثر على مبيعاتها بشكل كبير، خصوصا أن هذا العيب الخطير قد يهدد أرواح سائقي السيارة وكذلك المشاة أيضا.

وكشفت وزارة النقل الكورية أن المشكلة البرمجية في نظام وقف وتشغيل المحرك تؤدي إلى تغييرات غير طبيعية في سرعات السيارة وتجعلها تسير إلى الخلف بشكل غير متوقع.

وتحاول «جينيسيس» حل المشكلة بشكل فوري وسريع في كوريا عن طريق تحديث برمجيات السيارت لإنهاء المشكلة.

ويأتي ذلك بعدما تسبب هذا العطل في حادث للموديل الجديد في كوريا بعدما اصطدمت بسيارة سيدان أخرى ولكن الأضرار لم تكن كبيرة على الطرفين.

ولا تعد GV80 هي الموديل الوحيد الذي حصل على استدعاء من الوزارة الكورية، فهناك أيضا عدة موديلات لشركة مرسيدس AMG مثل C63 وE 63 وS63 وكذلك GT 63 بسبب مشاكل في ناقل الحركة وكذلك تسرب في الوقود.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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