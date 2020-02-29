إلغاء معرض جنيف بسبب «كورونا»

ضربة جديدة من فيروس «كورونا» المرعب للعالم بشكل عام، ولعالم السيارات بشكل خاص، بعد إعلان الشركة المنظمة لمعرض جنيف الدولي للسيارات إلغاء فعاليات المعرض في نسخته للعام الجاري 2020، وذلك بسبب مخاوف من انتشار الوباء بين الحضور من الجمهور ووسائل الإعلام.

وأوضحت الشركة القائمة على التنظيم «بالكسبو»، أن الفعاليات التي كان من المقرر لها أن تبدأ في اليوم الثالث من الشهر القادم مارس تم إيقافها لأجل غير مسمى، وألقت اللوم على الاستراتيجية الصحية التي اتبعتها الحكومة السويسرية بهدف احتواء فيروس «كورونا».

يسيطر الرعب من فيروس «كورونا» على العالم خلال الفترة الأخيرة وهو ما وصل حتى لصناعة السيارات خصوصا في الصين، وقررت الحكومة الصينية إيقاف النشاط في عدد من المصانع العالمية خوفا من انتشار العدوى بين العاملين هناك.

وتحركت عدد من الشركات مثل هوندا التي تعزم إجلاء 30 موظفا من الصين، فيما أوقفت شركة تويوتا العمل في مصانعها.

فيما أعلنت شركة BMW أنها سوف تغلق ثلاثة مصانع في مدينة شنيانج الصينية وهو ما يعني أنها ستعطل عمل نحو 18 ألف شخص.

واضطرت BMW لتمديد عطلة العام الصيني الجديد إلى يوم 9 فبراير تحسبا لانتشار المرض الخطير، وقررت الشركات أن يعمل بعض الموظفين من المنزل للتقليل من فرص انتشار العدوى بفيروس «كورونا» بينهم.

واجتاح فيروس «كورونا» المدن الصينية وهو ما دفع الحكومه هناك لعمل حجر صحي تفصل فيه المصابين والمشتبه بإصابتهم بالمرض.

وأعلنت الدول في كل أنحاء العالم حالة الطوارئ بسبب فيروس «كورونا» خشية أن يتفشى ويخلف وراءه عددا مهولا من الضحايا.

هذا المحتوى من تيربو العرب