كيف تحمي سيارتك من الحشرات والقوارض

نقدم إليك بعض النصائح يمكنك اتباعها كي تحمي بها سيارتك من الحشرات والقوارض؛ وهي كما يلي:

- نظف سيارتك باستمرار من بقايا الطعام.

- عليك تفريغ حقيبة السيارة من الأشياء التي لا تحتاج إليها وتنظيفها جيدا.

- عليك فحص محرك السيارة جيدا، والتأكد من أن الأسلاك والأنابيب المطاطية الموجودة به سليمة، ولم تتعرض للتآكل، خصوصا إن كانت سيارتك متوقفة لفترة طويلة، وعليك أيضًا أن تتيقن من أن فلتر الهواء وفلتر التكييف لم يدخل بهما أحد القوارض.

- يجب أن تضع سيارتك بالجراج حفاظا عليها من عوامل الجو المتغيرة.

- في حالة تأكدك من وجود أحد القوارض داخل سيارتك بسبب ملاحظتك وجود فضلاتها أو تآكل الأسلاك، فعليك في تلك اللحظة أن تتخلص منها قبل قيادة السيارة.

هذا المحتوى من تيربو العرب