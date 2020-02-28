تعرف إلى وحش «شيفروليه» الرياضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 11:36 صباحا

كشفت شركة «شيفروليه» الأميركية أحد أشهر صانعي السيارات في العالم عن الوحش السوبر الرياضي الجديد، الذي يدعى بـCrovette C8.

وجهزت «شيفروليه» هذه السيارة بكل الإمكانات التي تجعلها قادرة على المنافسة في سوق الموديلات السوبر الرياضية بشكل شرس.

وأكدت الشركة الأميركية أن الجيل الثامن الجديد من سيارتها تعتمد على سواعد محرك سحب طبيعي ثماني الأسطوانات V8 سعة 6.2 لتر، يولد قوة 369 كيلووات، وهو ما يعادل 495 حصانا، مع أقصى عزم للدوران يبلغ 637 نيوتن.متر.

ويمكن لسيارة Corvette C8 الجبارة الانطلاق بقوة هائلة من الثبات وحتى 100 كيلومتر في الساعة في زمن أقل من 3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى لنحو 310 كيلومترات في الساعة.

وتداركت «شيفروليه» في هذا الموديل من سيارة Corvette C8 حاجة مستخدميها بشكل أكبر للتخزين وأمدتها باثنين من صناديق الأمتعة بسعة حمولة 360 لترا، وكذلك عنصر سقف قابل للطي لتتحول السيارة إلى طراز الكوبيه المكشوف.

ولن تتوقف «شيفروليه» كثيرا بعد إطلاقها لكورفيت سي 8، بل تتجهز لطرح موديل كابريو خلال العام 2020.

وتسعى شركة «شيفروليه» لمحاولة زيادة مبيعاتها وجذب قطاع مشترين أكبر بموديلاتها الرياضية الجبارة، التي تعمل على إطلاقها هذا العام.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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