سيارة رياضية من «فولكس فاغن» في مارس

تقترب «فولكس فاغن» من الكشف عن سيارتها جولف GTI الرياضية من الجيل الجديد كليا.

ستظهر السيارة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس، وستوفر السيارة العديد من التقنيات التي يستطيع الجيل الجديد من جولف توفيرها مثل نظام Travel Assist المساعد للسائق على الطرق السريعة والقادر على الانعطاف والتسارع والفرملة على سرعات تصل لـ201 كم/س. وستوفر السيارة نظام تواصل Car2X وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

من بين جميع فئات جولف ستتميز GTI بمحركات عالية الأداء وأنظمة تعليق وتوجيه محسنة، يتوقع أن يطلق محرك السيارة ما بين 242 حصانا و255 حصانا.

