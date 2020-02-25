بالصور: منزل متنقل من فورد

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية الصور الأولى للشاحنة المعدلة LTi، التي خطفت أنظار محبي السفر والترحال حول العالم.

حيث قام مصممو شركة «Earth Roamer» بعمل أكثر من رائع، بتعديل الشاحنة الشهيرة F-550 من الشركة الأميركية العريقة لصناعة السيارات فورد، لتتحول تمامًا من شاحنة طرق وعرة بنظام دفع رباعي للإطارات إلى منزل متنقل يستطيع حمل 6 أشخاص بارتياحية، واستيعاب 4 أشخاص في حالة المبيت بداخلها.

زودت شاحنة سفر F-550 بمحرك بسعة هائلة تصل إلى 6.7 لتر مع شاحن توربيني، يستطيع توليد قوة كبيرة تصل إلى 330 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، ويتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

كما أضافت «Earth Roamer» بطارية صنعت من الليثيوم أيون الذي يستخدم في أغلب السيارات الكهربائية الحديثة، بقوة كبيرة تصل إلى 5000 كيلو وات في الساعة، إلى جانب نظام طاقة شمسية على سطح الشاحنة بقوة 1300 وات.

ومن داخل قمرة المبيت، جهزت الشاحنة بكل الإمكانات اللازمة لقضاء مخيم رائع، سواء على صعيد المقاعد، أماكن النوم، الحمامات والمطبخ، مع إمكانية حمل 100 لتر من مياه الشرب من أجل سد حاجة المياه خلال الرحلات الطويلة والتخييم لأيام.

هذا المحتوى من تيربو العرب

