بالصور: فورد «F-150» أثناء الاختبار

تم التقاط صور للجيل القادم من فورد «F-150» أثناء الاختبار على الطرقات تغطيها التمويهات بالكامل.

نرى أن فورد «F-150-2021» حصلت على شبك أمامي جديد مختلف عن الموجود في الجيل الحالي، بشبك أسود ومصابيح أمامية لامعة مع شريط كروم يصل بين المصابيح. نتوقع أن الصور المرفقة لفئة بلاتينوم مرتفعة السعر، من خلال ملاحظتنا للجنوط والعتبات الجانبية الكهربائية، وغطاء المحرك المنحوت في المنتصف مع جوانب أكثر بروزًا، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المتوقع تدشين فورد «F-150-2021» في معرض ديترويت أو نيويورك للسيارات خلال هذا العام، مع حصولها على فئة كهربائية.

