بالصور بيك أب جديدة من بيجو

كشفت بيجو عن بيك أب صغيرة موجهة للبيع في الأسواق الناشئة، تحمل اسم لاند تريك ويتم تقديم السيارة بغمارة (حوض قصير) واحدة وغمارتين.

يمكن للبيك أب حمل ما يصل إلى 992 كجم، وفي بعض الإصدارات يمكن أن تصل إلى 1.2 طن، وعلاوة على ذلك، يمكن بيع طراز الغمارة الواحدة بدون المصد الخلفي، مما يوفر وصولاً أفضل إلى الصندوق الخلفي عبر باب يفتح 180 درجة.

في الخارج، تمتلك لاندتريك لغة التصميم المُميزة للعلامة التجارية، مع شبك أمامي صغير وشعارها في المقدمة، ويحاط بالشبك مصابيح أمامية ضخمة، كما يتم توفير مصابيح LED، وألواح حماية سفلية وقضبان سقف وعتبات جانبية، بالإضافة إلى شارات بيجو ولاندتريك على الباب الخلفي، وهيكل عازل للحرارة من بين أشياء أخرى عديدة.

من الممكن أن تمتلك البيك اب ما يصل إلى ستة مقاعد، ثلاثة في الأمام وثلاثة أخرى في الخلف، كما يتوفر أيضاً خيار المقعدان الأماميان المنفصلان بمسند ذراع مركزي، وفي مكان آخر تمتلك السيارة عجلة قيادة ثنائية مستوحاة من 3008، ونظام ترفيهي 10 بوصة،

يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ومدخل USB ومساحة داخلية قدرها 10 جيجابايت، والتحكم في المناخ المزدوج، أما بالنسبة لمزايا الأمان، فقد حصلت السيارة على نظام تحذير من مغادرة المسار وكاميرا بزاوية 360 درجة وASR ومساعد صعود التل وغيرها.

