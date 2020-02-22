رغم «كورونا».. تويوتا تعود إلى العمل

قررت شركة تويوتا موتور اليابانية أن تستأنف بشكل جزئي عمل ثلاثة مصانع في الصين خلال الأيام المقبلة.

وتأمل الشركة اليابانية أن تستعيد بعضا من قدرتها الإنتاجية التي توقفت لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وكانت شركات السيارات في الصين قد أوقفت عملها بشكل كامل لفترة طويلة بسبب فيروس «كورونا»، الذي تسبب في وفاة أكثر من 1600 شخص في البلاد.

ولكن شركة تويوتا قررت أن يعود العمل في ثلاثة مصانع بداية من يوم الإثنين، على أن يعود العمل في مصانع أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وهدد فيروس «كورونا» صناعة السيارات في العالم بسبب تعطيل عدد كبير من الشركات العالمية لأعمالها في الصين، بالإضافة إلى توقف البيع في الأسواق هناك.وتحاول السلطات الصينية عزل المصابين ومكافحة تفشي الفيروس، حتى لا يؤدي إلى كارثة إنسانية يمتد أثرها إلى الصناعة خصوصا في مجال السيارات.

ولا تعد شركة تويوتا هي الوحيدة التي ستعود مصانعها إلى العمل، فهناك شركة هوندا أيضا التي تعتزم استئناف عملية تصنيع السيارات مرة أخرى بداية من يوم الإثنين.

يذكر أن فيروس «كورونا» لم يؤثر فقط على صناعة السيارات، ولكنه تسبب في تأجيل سباق الجائزة الكبرى لبطولة فورمولا 1 في الصين، الذي كان من المفترض أن ينطلق في أبريل المقبل.

هذا المحتوى من تيربو العرب