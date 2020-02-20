«تويوتا» تكشف عن سيارتها الجديدة في معرض «جنيف»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 03:39 مساء
من المتوقع أن تكشف «تويوتا» عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «تويوتا» أن الإعلان عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة، إلى جانب نماذج أخرى من المركبات الحديثة، سيكون في معرض جنيف المقبل للسيارات.

وفي موقعها الرسمي ذكرت تويوتا أنها وخلال فعاليات معرض جنيف المقبل، وضمن عرض تقديمي خاص ستكشف عن سيارة SUV جديدة كليا من الفئة B، وفق «روسيا اليوم».

وسيقام العرض بالصالة رقم 4 الخاصة بجناح «تويوتا» في المعرض، يوم 3 مارس المقبل، عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيث ستزيح الشركة الستار عن مركبة مزودة بأنظمة دفع رباعي ومحركات هجينة صديقة للبيئة، وهيكل مرتفع عن الأرض يمكنها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي ستظهر في هذا الحدث من الممكن أن تكون النموذج الأحدث من مركبات CH-R الكروس الشهيرة.

ومن المفترض أن تكشف «تويوتا» خلال المعرض أيضا عن النموذج الجديد من سيارات Yaris الاقتصادية المخصصة للسوق الأوروبية، إضافة إلى النموذج الأحدث من سيارات RAV4 رباعية الدفع الشبابية.

كما قد تستعرض الشركة في معرض جنيف أيضا سيارة GR Supra 2.0 الجديدة، وسيارة GR Yaris، ونموذج 2020 Dakar Hilux.

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