موعد إصدار أيقونة «فورد» الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 03:37 مساء

قبل نحو عامين كشفت «فورد» عن خطط لإحياء موديل برونكو بعدة فئات وأحجام.

ونقلت تقارير عن وكالات «فورد» في أميركا أن الشركة أخبرتهم بموعد التدشين في مارس، كما أن موديل «بيبي برونكو»، بالاسم الرسمي برونكو سبورت وحجم أصغر من برونكو القياسية، سينكشف عنه في أبريل في معرض نيويورك للسيارات، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ومن المتوقع تأخر تدشين برونكو سبورت لشهر، سيكون أول موديل ينطلق في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، مع تأخر برونكو الأكبر حجما إلى بداية 2021.

وستتوافر برونكو وبرونكو سبورت بهيئات المقعدين والأربعة مقاعد، مع عدد من الخيارات والإكسسوارات الإضافية.
 

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