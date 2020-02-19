سبب وقف إنتاج دودج فايبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 11:25 صباحا

توقف إنتاج سيارات دودج فايبر، التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة بين عشاق السيارات الخارقة والرياضية.

وكانت دودج فايبر التي تمتلك هيكلا عريضا منخفض من الأرض تسير بقوة وسرعة كبيرة، اعتمادا منها على محرك V10 سعة 8.4 لتر.

وأوقف إنتاج هذه السيارة القوية منذ العام 2017 بسبب مقصورتها الداخلية، وهو ما كان مفاجأة للكثير من عشاقها.

فالمقصورة الداخلية لدودج فايبر لا تكفي لإضافة وسائد هوائية جانبية، وهو الأمر الذي بات ضروريا في سوق سيارات الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاث سنوات.

وكان على منتجي موديل فايبر العمل على هيكل جديد للسيارة لرفع خط السقف ليمكنها من احتواء الوسائد الهوائية الجانبية، وهو الأمر الذي يعد مكلفا بشكل كبير بالنسبة لشركة دودج.

وبسبب التكلفة العالية لتعديل هيكل دودج فايبر رأت الشركة أن القرار الأنسب هو إيقاف إنتاجها، خصوصا أن مبيعات الشركة لهذا الموديل لم تكن مشجعة لإجراء هذه التدخلات الهندسية في تصميمها.

وظهرت تقارير تتحدث عن رغبة فيات كرايسلر في إعادة فايبر إلى الحياة مرة أخرى، ولكن بمحرك مختلف عن V10.

ويترقب عشاق فايبر عمل شركة فيات كرايسلر على إعادة إصدار هذا الموديل، خصوصا أن هناك خبراء يتوقعون ظهورها خلال العامين المقبلين.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن