تعرف على مميزات سورينتو كيا الجديدة

أزاحت الصانعة الكورية «كيا» الستار عن سيارتها «سورينتو 2021» الجديدة بالكامل قبل أسبوعين من تدشينها في معرض جنيف للسيارات.

جاءت «سورينتو 2021» بخارجية جديدة بشكل أكثر جرأة مع شبكة تهوية «وجه النمر»، التي تندمج مع المصابيح الأمامية LED الأنيقة، مع استطالة قاعدة العجلات وقصر أطراف السيارة، بينما حصلت المصابيح الخلفية على تصميم منقسم مختلف عن المصابيح الواسعة للموديل السابق وفقًا لموقع «متوراتي».

كما صرحت «كيا» بأن «سورينتو» تحتوي على واحدة من أوسع مقصورات العلامة، مع تصميم داخلي جديد كليًّا كذلك ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، بالتوازي مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية 10.25 إنش.

وصرحت «كيا» بأن «سورينتو 2021» هي أكثر سيارة متطورة تقنيًّا في تاريخ العلامة الكورية دون ذكر تفاصيل للوقت الحالي، وسيتم تدشين «سورينتو 2021» رسميًّا في الثالث من مارس في معرض جنيف 2020.

