أول سيارة في العالم بدون مرايا جانبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 11:02 صباحا

كشفت لكزس العلامة التجارية التابعة لشركة تويوتا اليابانية عن اعتمادها على تقنية تستبدل مرايا الرؤية الجانبية بكاميرات أكثر جودة.

وتخطط لكزس أن تطرح هذه التقنية ضمن فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات المنتظر إقامته خلال الفترة من 3 وحتى 15 مارس المقبل.

وتظهر تقنية الكاميرات الجديدة البديلة للمرايا التقليدية في سيارة ES 300h، وهو ما يجعل لكزس هي الشركة الأولى في العالم التي تعتمد هذا الإبتكار في إحدها سياراتها بشكل رسمي.

ويهدف استخدام الكاميرات إلى تحسين رؤية المنطقة الخلفية والمحيطية للسيارة وتغطية النقاط العمياء التي لا يمكن لقائد السيارة العادية رؤيتها.

وستظهر صورة الكاميرا لقائد السيارة عبر شاشتين بقياس 5 بوصات وفي ذات مكان المرايا التقليدية وهو ما سيجعل قائد السيارة يعتاد على استخدامها بشكل سريع دون الحاجة لوقت طويل للتأقلم على النظام الجديد.

وستمنح وظيفة الزوايا الواسعة الأوتوماتيكية للكاميرات السائق قدرة أكبر على الإنعطاف والرجوع للخلف بشكل أسهل وأكثر أمانا.

كما ستتغلب الكاميرات على عيب المرايا في عكس الأضواء المبهرة لكشافات السيارات الأخرى والتي قد تتسبب في حوادث في حالة إعاقة الرؤية البصرية لقائد السيارة على الطرق السريعة أو المزدحمة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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