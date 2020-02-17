«SUV» اقتصادية من سوزوكي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 12:43 مساء

أطلقت شركة سوزوكي اليابانية موديل إسبريسو S.Presso في السوق خلال عام 2019 وتعتزم لطرحها محدثة خلال شهر مارس المقبل.

وتنتمي سوزوكي إسبريسو لفئة السيارات الـSUV الصغيرة التي تعمل بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان.

وستتوفر سوزوكي في السوق المصري بنوعين من ناقل الحركة، الأول يدوي بخمس سرعات والثاني أوتوماتيكي.

أما عن أبعاد السيارة، فيبلغ طول إسبريسو 3.6 متر، وعرضها 1.5 متر، وارتفاعها 1.5 متر.

وستطرح السيارة بخيارين من الإطارات المقاس الأول 13 بوصة والثاني 14 بوصة.

أما عن المقصورة الداخلية، فتمتلك السيارة مكيف هواء وزجاج كهربائي وكذلك مدخلي USB وAUX.

فيما ستحصل الفئات الأعلى على وسائل أمان أكثر مع وسائد هوائية أمامية وكذلك مشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع عجلة قيادة بأزرار تحكم لأنظمة التشغيل.

يذكر أن طرح سوزوكي إسبريسو في مصر سيأتي لتغطية حاجة السوق لسيارات شبابية وإقتصادية بأسعار أقل من السيارات الفارهة والرياضية.

وتعد السيارة الإقتصادية حلا لعدد كبير من الشباب محدود الدخل لإمتلاك سيارة بدلا من التنقل في المواصلات العامة المرهقة.

ولم تحدد الشركة أسعار فئات إسبريسو حتى الآن ولكن من المنتظر أن تعلن سوزوكي عن الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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