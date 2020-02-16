مرسيدس توقف إنتاج S-Class كوبيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 03:45 مساء

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية إيقاف إنتاج النسخ الكوبيه من موديل S-Class.

وتعمل مرسيدس على طرح الجيل الجديد من موديل S-Class دون طراز الكوبيه بسبب العمل على خفض التكاليف.

وذكرت الصحف الألمانية أن قرار التخلي عن S-Class كوبيه جاء رغم أن مختلف النسخ من السيارة تستخدم ذات المنصة بدلا من تصنيع منصات خاصة بهم.

ولا يعتبر قرار التخلي عن الكوبيه مفاجئا خاصة وأن مبيعات موديلات السيدان لنفس السيارة أكبر بشكل واضح.

وأشارت الصحف الألمانية أن الجيل الثالث لـCLS وكذلك موديل AMG GT من الممكن أن يتوقف تطويرها بدلا من إنتاج أجيال جديدة.

وتفكر مرسيدس في استبدال الطرازين بموديل كهربائي واحد قادر على تحقيق أرباح وجذب قوة شرائية أكبر.

ولا تنسى شركة مرسيدس تذكير عشاق السيارات الكهربائية باقتراب طرح سيارة EQS الكهربائية بالكامل في عام 2021.

وتلقى سيارة EQS شعبية كبيرة بين محبي السيارات الكهربائية حتى قبل طرحها بسبب تصميمها الجذاب الذي جعل البعض يطلق عليها سيارة الأحلام.

ودائما ما تتميز مرسيدس على مر العصور بإنتاج سيارات ذات هيكل خارجي وداخلي يخطف الأنظار.

وتظل سيارة مايباخ 6 كابروليه الكهربائية بالكامل والتي أنتجت في عام 2017 حديث الكثير من محبي السيارات الفارهة حتى الآن.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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