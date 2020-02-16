مرسيدس تكشف الشكل الجديد لـ«إس كلاس»

أعلنت دايملر عن نتائج مالية إيجابية للعام 2019، وللحفاظ على هذه النتائج، فإن الشركة الألمانية لديها العديد من المنتجات الجديدة المقرر إطلاقها في وقت لاحق هذا العام، من بينها مرسيدس بنز إس كلاس.

حيث كشفت مرسيدس في بيان صحفي الذي استعرضت فيه النتائج المالية، ووفقاً للصور التجسسية التي رأيناها أخيرا، فنتوقع أن يتم الكشف عن إس كلاس الفاخرة الجديدة لأول مرة في النصف الثاني من 2020، على الأرجح في معرض باريس للسيارات الخريف القادم وذلك وفقا لموقع متوراتي.

إضافة إلى ذلك، ستقوم مرسيدس بالكشف عن أول SUV مدمجة كهربائية بالكامل، والتي من المتوقع أن تصل في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري، وستكون EQA جزءًا من خطة الشرطة للتوجه نحو الكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تتضمن أيضاً محركات هجينة بالقابس وغيرها.

