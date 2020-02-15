سيارتا SUV من كيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 11:01 صباحا

قامت كيا بإزاحة الستار عن سيارتي SUV اختباريتين في معرض نيودلهي للسيارات 2020 في الهند، الأولى هي كيا سونيت التي تمهد لموديل SUV صغير إنتاجي عالمي والثانية هي سيلتوس X-Line، والتي تمهد لنسخة أكثر جراءة لموديل سيلتوس.

سيارة سونيت الاختبارية ستمهد لموديل إنتاجي في النصف الثاني من 2020، بحجم أصغر من سيلتوس وطول أقل من 4 أمتار وتصميم خارجي عصري يشمل شبك أمامي «وجه النمر» وأبعاد رياضية للجسد ومصابيح خلفية واسعة مشابهة لكيا سبورتاج الحالية وجناح صغير على السقف.

وبينما لم نر صور الداخلية، صرحت كيا أن سونيت ستوفر «أفضل مقصورة في مجالها من ناحية المساحة ومزايا أخرى»، بشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ونظام ملاحة ونظام اوديو Bose الفاخر وجير يدوي ذكي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما سيارة كيا سيلتوس X-Line الاختبارية، والتي ستمهد لنسخة أكثر جراءة للتضاريس الوعرة من موديل سيلتوس، مع مقدمة أكثر شراسة وشبك أمامي جديد مع لمسات سوداء وبرتقالية في المصد الأمامي والخلفي.
 

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