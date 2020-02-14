شبيهة «لاند كروزر» تخطف الأنظار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 10:14 صباحا

لفتت سيارة «Acadia» الجديدة من «GMC» انتباه الكثير من المتابعين، وبات البعض يسميها منافسة «لاند كروزر» (Land Cruiser) اليابانية الشهيرة من «تويوتا»، حسب «موتور تريند».

ومن ناحية التصميم جاءت هذه السيارة شبيهة بعض الشيء بسيارات «لاند كروزر» التي أطلقتها «تويوتا» في الأعوام الثلاثة الفائتة، خصوصًا من حيث تصميم الأضواء وشكل الشبك على الواجهة الأمامية.

ومقارنة بسيارات «Acadia» السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد كليًّا لأقراص العجلات، وواجهات مختلفة تمامًا، وتصميم محدث لأشكال المصابيح التي جاءت بإطارات مضيئة عبر شرائط LED.

كما ميز هذه السيارة تداخل اللون الأسود الذي طُليت به ممتصات الصدمات والإطارات والمرايا مع الألوان الأساسية للهيكل، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت مركبة «GMC» الجديدة على قمرة أنيقة يدخل في تصميم عناصرها الجلد الفاخر مع الكروم والخشب بصورة مميزة، كما زُوِّدت بأنظمة تكييف متطورة، ونظام لتنقية الهواء في المقصورة، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء.

ولتكون ذات قدرة عالية على اجتياز الطرقات الوعرة زُوِّدت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام تعليق هوائي خاص يزيد من ارتفاع الهيكل عند الحاجة، إضافة إلى محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.6 لتر بعزم 230 حصانًا.

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