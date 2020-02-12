«كيا» تطلق وحشا بمحرك بنزين اقتصادي

جذبت كيا أنظار رواد معرض Auto Expo 2020 في الهند بسيارة SUV مميزة، مؤكدة أنها تنوي من خلالها اكتساح أسواق السيارات الصغيرة رباعية الدفع، حسب «أوتوريفيو».

ويرى الخبراء في سيارة Sonet الجديدة المنافس المستقبلي الأبرز لسيارات CRETA من هيونداي وسيارات Tiguan الشهيرة التي غزت بها فولكس فاغن أسواق العالم في السنوات الأخيرة، وفق «روسيا اليوم».

وتجمع السيارة بين المواصفات العملية كونها مركبة رباعية الدفع ومتوسطة الحجم، وبين الأناقة والروح العصرية التي حاولت كيا إبرازها فيها من خلال التصميم المميز للهيكل وأقراص العجلات، واللون الأسود للسقف البانورامي الذي يتداخل بصورة جذابة مع الألوان الأساسية للهيكل.

وحصلت Sonet على عجلات بأقراص من الكروم بمقاس 16 إنشا، وواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة وشبك مميز، شبيه بذلك الموجود في سيارات CERATO التي ظهرت هذا العام.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا، ومحركات بنزين 1.4 ليتر بعزم 90 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 120 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وستطرح كيا هذه السيارة أولا في السوق الهندية، ومن ثم يجب أن تظهر في باقي أسواق العالم، أما سعرها وفقا للتسريبات فسيكون منافسا جدا وقد يبدأ من 11 ألف دولار.